Россиянин пропал во время лыжной прогулки

12 февраля 2026, 21:19

Труп пропавшего во время лыжной прогулки в Карелии россиянина нашли в Ленобласти

Фото: медиасток.рф

Спасатели обнаружили тело мужчины, который во время лыжной прогулки провалился под лёд на Ладожском озере. Об этом сообщила РИА Новости Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.