Россиянин пропал во время лыжной прогулки
Спасатели обнаружили тело мужчины, который во время лыжной прогулки провалился под лёд на Ладожском озере. Об этом сообщила РИА Новости Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.
По данным специалистов, мужчина вышел на лёд от острова Кильпола и направлялся в сторону острова Селькамарьянсаари в Лахденпохском районе Карелии. Сообщение о его пропаже поступило в четверг дежурной смене поисково-спасательного отряда Приозерска. Спасатели выехали на место и провели поисковые работы.
В ходе поисков обнаружили полынью, в которую, предположительно, провалился лыжник. Спасти мужчину не удалось — он погиб.
Тело доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Спасатели также напомнили, что соблюдение правил безопасности на льду и выполнение запретов на выход и выезд на лёд напрямую влияет на жизнь и здоровье людей.
Читайте также: