Достижения.рф

Лихач протаранил 14 машин на Дмитровском шоссе в Москве

Водитель устроил ДТП с 14 машинами на Дмитровском шоссе в Москве
Фото: istockphoto/z1b

Столичные полицейские привлекли к ответственности водителя, устроившего аварию на Дмитровском шоссе.



Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что водитель иномарки последовательно столкнулся с 14 автомобилями.

Прибывшие на место сотрудники задержали предполагаемого виновника ДТП. Объяснить причины своих действий мужчина не смог и отказался проходить медицинское освидетельствование.

Уточняется, что в отношении водителя составили протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и непредоставление преимущества транспортному средству с включёнными спецсигналами. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0