Лихач протаранил 14 машин на Дмитровском шоссе в Москве
Столичные полицейские привлекли к ответственности водителя, устроившего аварию на Дмитровском шоссе.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о том, что водитель иномарки последовательно столкнулся с 14 автомобилями.
Прибывшие на место сотрудники задержали предполагаемого виновника ДТП. Объяснить причины своих действий мужчина не смог и отказался проходить медицинское освидетельствование.
Уточняется, что в отношении водителя составили протоколы за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и непредоставление преимущества транспортному средству с включёнными спецсигналами. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Читайте также: