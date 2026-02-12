В Новосибирске нашли тело ребёнка, провалившегося под лёд на тюбинге
В Новосибирске обнаружили тело ребёнка, провалившегося под лёд во время катания на тюбинге. Об этом сообщает Telegram-канал «КП — Новосибирск».
Инцидент произошёл 12 февраля в Ленинском районе, недалеко от ЖК «Венеция-2». Местные жители заметили на льду тюбинг и вызвали спасателей. Очевидцы рассказали, что на «ватрушке» каталась девочка, которая затем ушла под воду. Ребёнка удалось найти, но спасти не вышло.
По предварительным сведениям, девочка гостила в Новосибирске у родителей. Взрослые распивали спиртные напитки, в это время ребёнок без присмотра ушёл гулять и вышел на лёд. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме погиб ребёнок.
