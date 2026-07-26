Китай спас несколько десятков моряков с затонувшего вьетнамского корабля

26 июля 2026, 13:41

Китай спас 39 моряков с затонувшего корабля Вьетнама

Фото: istockphoto/Page Chichester

Спасательное судно Китая взяло на борт 39 вьетнамских моряков с затонувшего в Южно-Китайском море судна, 23 члена экипажа остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.