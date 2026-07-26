Китай спас несколько десятков моряков с затонувшего вьетнамского корабля
Спасательное судно Китая взяло на борт 39 вьетнамских моряков с затонувшего в Южно-Китайском море судна, 23 члена экипажа остаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Судно «KHOI NGUYEN 18», ходящее под флагом Вьетнама, затонуло в ночь на 24 июля. На момент крушения на его борту находились 62 человека. После происшествия моряки эвакуировались на спасательных плотах, которые течением отнесло в район архипелага Наньша (Спратли).
Проходивший в указанном районе спасательный корабль Министерства транспорта КНР обнаружил две группы плотов. Сначала спасли 36 моряков, а по состоянию на 10:00 утра 26 июля (05:00 мск) — еще троих.
Китайские спасательные службы ведут активные поиски. Информацию уточнили в Морском координационном центре поисково-спасательных операций Саньша.
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