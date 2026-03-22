Китайская стримерша скончалась во время прямого эфира от тяжелого инсульта
39‑летняя китайская стримерша Ван Ефэй, известная в сети под псевдонимом Sister Wang Zha, скончалась во время прямой трансляции. Об этом сообщает Dextro.
Трагедия произошла спустя 30 минут после начала эфира. В какой‑то момент девушка пожаловалась на сильную боль, схватившись за голову и шею. Она обратилась к находившимся рядом людям с просьбой вызвать скорую помощь, а затем потеряла сознание прямо во время трансляции.
Пострадавшую немедленно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. По словам медиков, китаянка умерла от кровоизлияния в мозг — тяжелой формы инсульта.
Ван Ефэй много работала, чтобы обеспечить всю семью. Ее деятельность была связана с регулярными прямыми трансляциями, которые требовали значительных временных и эмоциональных затрат.
Читайте также: