В Самаре нашли пропавшего девятилетнего мальчика
В Самаре успешно завершили поиски девятилетнего мальчика, который ушел из дома днем в субботу. Ребенка нашли и передали законным представителям, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД региона.
По данным полиции, мальчик не разговаривает. Из‑за этого существовала вероятность, что ему может потребоваться медицинская помощь. К поискам пропавшего подключились не только правоохранители, но и волонтеры: они обследовали район, опрашивали очевидцев и распространяли ориентировки.
Сотрудники полиции установили, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось. В настоящее время он находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.
В ведомстве добавили, что продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Специалисты уточняют, по какой причине мальчик покинул дом, и где он находился все время с момента исчезновения.
