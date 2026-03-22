Достижения.рф

В Самаре нашли пропавшего девятилетнего мальчика

Фото: iStock/Chalabala

В Самаре успешно завершили поиски девятилетнего мальчика, который ушел из дома днем в субботу. Ребенка нашли и передали законным представителям, сообщили в пресс‑службе ГУ МВД региона.



По данным полиции, мальчик не разговаривает. Из‑за этого существовала вероятность, что ему может потребоваться медицинская помощь. К поискам пропавшего подключились не только правоохранители, но и волонтеры: они обследовали район, опрашивали очевидцев и распространяли ориентировки.

Сотрудники полиции установили, что в отношении ребенка противоправных действий не совершалось. В настоящее время он находится в безопасности, его здоровью ничего не угрожает.

В ведомстве добавили, что продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Специалисты уточняют, по какой причине мальчик покинул дом, и где он находился все время с момента исчезновения.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0