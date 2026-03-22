Жителя Казани обвинили в истязании малолетней девочки
В Казани мужчина предстанет перед судом по обвинению в истязании ребенка. Следственные органы установили, что он систематически наносил побои дочери своей сожительницы, сообщили в Телеграм-канале СК РФ по Республике Татарстан.
По версии следствия, противоправные действия совершались в течение примерно пяти месяцев. Пострадавшей является девочка 2019 года рождения.
Выявить преступление удалось благодаря сотрудникам органов опеки и попечительства, которые заметили тревожные признаки и незамедлительно обратились в правоохранительные органы. После проверки информация о систематических побоях получила подтверждение, расследуется уголовное дело.
По ходатайству следователя суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Действия мужчины квалифицируются по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.
