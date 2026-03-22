Названа причина смертельного ДТП с бензовозом в Ростовской области

Фото: iStock/Евгений Хабаров

В Ростовской области случилось серьезное дорожно‑транспортное происшествие с участием бензовоза. Причиной аварии стала техническая неисправность транспортного средства, сообщили в пресс‑службе регионального ГУ МВД России.



По данным ведомства, у грузовика вышла из строя передняя левая колесная система. Из‑за неисправности бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

Напомним, что в результате аварии погибли три человека, произошел разлив нефтепродуктов, а автомобили участников ДТП охватил пожар на площади 200 квадратных метров. Кроме того, есть трое пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Александр Огарёв

