Китайские туристы устроили «шоу» в море
В таиландском городе Паттайя произошел необычный инцидент. Китайская пара занялась сексом на глазах у прохожих прямо в море. Событие зафиксировал 47-летний рыбак по имени Ай, который в это время ловил кальмаров. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Сначала мужчина подумал, что туристы просто купаются. Однако вскоре стало ясно, что они занимаются чем-то другим. Рыбак достал телефон и начал снимать происходящее на видео. Пара провела в воде около часа, периодически выходя на берег и снова возвращаясь в море.
Множество туристов и местных жителей наблюдали за этой сценой, не испытывая смущения. Многие из них также начали снимать происходящее на камеры. Этот случай вызвал широкий интерес и обсуждение среди отдыхающих на пляже.
Читайте также: