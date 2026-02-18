В Новосибирске задержали 19-летнего наркодилера за нарколабораторию в гараже

18 февраля 2026, 08:25

Фото: iStock/pashapixel

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали 19-летнего молодого человека, который организовал нарколабораторию в своем гараже. Теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Об этом пишет РИА Новости.