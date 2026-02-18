В Новосибирске задержали 19-летнего наркодилера за нарколабораторию в гараже
В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали 19-летнего молодого человека, который организовал нарколабораторию в своем гараже. Теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Об этом пишет РИА Новости.
Правоохранители нашли в Дзержинском районе лабораторное оборудование, более 40 килограммов прекурсоров и 100 литров химических реактивов. В ходе анализа изъятых веществ выяснили, что они содержат около 3 килограммов Альфа-PVP. Молодой человек планировал продавать синтетические наркотики через интернет-магазин в Сибири.
Следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконном производстве запрещенных веществ в крупном размере. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее стало известно, что на рэпера Ганвеста (Руслан Гоминов) завели дело из‑за возможной пропаганды наркотиков в его треках.
Читайте также: