В российском городе мужчину похитили из его дома и увезли в неизвестном направлении
В Артеме произошло похищение человека из частного дома. Неизвестные злоумышленники увезли потерпевшего на автомобиле Toyota Prius. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Событие случилось на улице Лазо. Группа людей применяла насилие, чтобы забрать мужчину. После этого они скрылись в неизвестном направлении. Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Правоохранители работают над установлением личности похитителей и местонахождением потерпевшего.
