В российском городе мужчину похитили из его дома и увезли в неизвестном направлении

18 февраля 2026, 08:33

Человека похитили из дома и увезли в неизвестном направлении в Артеме

Фото: iStock/Fedorovekb

В Артеме произошло похищение человека из частного дома. Неизвестные злоумышленники увезли потерпевшего на автомобиле Toyota Prius. Об этом пишет Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».