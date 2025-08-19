В Питере горит реабилитационный центр инвалидов
В Санкт-Петербурге случился пожар в реабилитационном центре инвалидов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как оказалось, горит социальный центр на Алексея Толстова. Возгорание случилось на кровле здания. Сейчас ведется эвакуация постояльцев центра, большинство из которых колясочники.
На данный момент известно о трех пострадавших в результате происшествия. Среди них двое постояльцев и один сотрудник учреждения. Все они сильно надышались угарным газом. О причинах возгорания пока не сообщалось.
