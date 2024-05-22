Китайский турист приехал в Москву и отравился этиловым спиртом

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Турист из Китая едва не скончался от отравления алкоголем в столичном отеле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 43-летнего гостя из Китая обнаружили без сознания в отеле «Азимут» на Арбате. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, где констатировали тяжёлое отравление этиловым спиртом. Выяснилось, что он принял почти смертельную дозу алкоголя.
Уточняется, что для спасения жизни китайца его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгкий, после чего выводить всю отраву из организма.
Китайца спасли, после чего строго-настрого запретили употреблять спиртные напитки.
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Уточняется, что для спасения жизни китайца его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгкий, после чего выводить всю отраву из организма.
Китайца спасли, после чего строго-настрого запретили употреблять спиртные напитки.
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Евгения Парфентьева