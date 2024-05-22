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Китайский турист приехал в Москву и отравился этиловым спиртом

22 мая 2024, 09:15
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Турист из Китая едва не скончался от отравления алкоголем в столичном отеле, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 43-летнего гостя из Китая обнаружили без сознания в отеле «Азимут» на Арбате. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, где констатировали тяжёлое отравление этиловым спиртом. Выяснилось, что он принял почти смертельную дозу алкоголя.

Уточняется, что для спасения жизни китайца его даже пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции лёгкий, после чего выводить всю отраву из организма.



Китайца спасли, после чего строго-настрого запретили употреблять спиртные напитки.

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#туристы
#китай
#москва
#отравление
Рейс Уфа – Новый Уренгой вынужденно сел в Тюмени из-за отказа автоматики
22 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Sitikka

Пассажирский самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Уфы в Новый Уренгой, экстренно сел в Тюмени, об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании «Ямал» при выполнении регулярного рейса YC-188 Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошёл 22 мая в 08:15 по местному времени. Экипаж самолёта заметил отказ автоматики и принял решение следовать в запасной аэропорт Тюмени.

Воздушное судно удалось благополучно посадить, никто из находившихся на борту не пострадал. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося.

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#аэропорт
#прокуратура
#авиакомпании
#уфа
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Стала известна история автомобиля, на котором террористы пытались сбежать из «Крокуса»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов* задолжал ФССП около 5 тысяч рублей
22 мая 2024, 08:07

Фото: РИА Новости

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловар Исломов задолжал ФССП около 5 тысяч рублей за нарушение правил управления автомобилем, об этом стало известно РИА Новости.
Как удалось выяснить агентству, 23 января 2024 года Исломов* получил штраф в размере 4890 рублей за управление автомобилем Renault Symbol в Тверской области. Именно на этом автомобиле Исломов* с сообщниками атаковал «Крокус Сити Холл» 22 марта. За рулём этого транспортного средства террористы пытались скрыться и попасть на Украину.

Уточняется, что исполнительное производство было заведено 18 апреля, то есть после теракта. Штраф не оплачен, говорится в базе данных ФССП. Согласно сервису Avtoface, из-за этого 22 апреля машина Renault Symbol попала под ограничения – запрет регистрационных действий.

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#штраф
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В Кузбассе трое подростков за деньги подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Кузбассе задержали трёх подростков за диверсию на железной дороге
22 мая 2024, 06:42

Фото: istock / AlexRaths

Три подростка из Кемеровской области задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге по заданию незнакомца в интернете за 60 тысяч рублей. Об этом информирует «МВД Медиа».
«В результате оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ России установили и задержали троих подозреваемых в городе Белово. Ими оказались 16-летние местные жители... Несовершеннолетние рассказали, что преступление совершили по указанию незнакомца, который предложил за такое противоправное деяние 60 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
Юноши также сообщили, что нашли объявление о криминальном заработке в сети. Через время им прислали инструкции с планом действий по поджогу оборудованию на железной дороге.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Подростки арестованы на два месяца.

Ранее сообщалось, что россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

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В Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии
Турецкий политик Перинчек допустил, что Раиси погиб из-за диверсии
22 мая 2024, 06:19

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек призвал не удивляться, если авиакатастрофа, в которой погиб президент и глава МИД Ирана, окажется диверсией. Соотвествующее заявление он в разговоре с Aydınlık.
Перинчек допустил гибель иранского лидера в результате диверсии и обратил внимание, что доверяет словам властей государства по данному вопросу. Он напомнил, что Иран назвал катастрофу несчастным случаем.

«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма», — отметил политик.
Перинчек также отметил, что Раиси не был обеспечен должной охраной безопасности, соответствующей для его статуса. Из этого необходимо извлечь «горькие» уроки не только правительству Ирана, но и лидерам других стран.

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Женщина пострадала в Белгородской области после атаки ВСУ на автомобиль

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Россиянку отправили в колонию за госизмену и шпионаж в пользу Украины
В Забайкалье женщину приговорили к 12 годам колонии за шпионаж в пользу Украины
22 мая 2024, 06:03

Фото: istock / AMilkin

Забайкальский краевой суд приговорил к 12 годам лишения свободы женщину, причастную к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.
«Суд признал Сулимову А.Ю. виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на 1 год», — сказано в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.

Забайкалку задержали в октябре 2023 года по подозрению в госизмене. По данным следствия, девушка по заданию спецслужбы Украины собирала и передавала материалы, которые содержали информацию о передвижении по территории региона военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону СВО на Украине.

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В администрации президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси
Глава администрации Раиси Эсмаили рассказал новые детали крушения вертолета
22 мая 2024, 05:14

Фото: istock / camptoloma

Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, надеющийся в сопровождавшем Эбрахима Раиси вертолете, раскрыл детали крушения его воздушного судна, сообщает IRNA.
Как утверждает Эсмаили, изначально в ходе полета погодные условия были благоприятные. Спустя 30 минут около медного рудника Сунгун возникла облачность.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — рассказал глава администрации президента.
Экипаж их вертолета пытался выйти на контакт с пассажирами пропавшего судна, но никто не отвечал. Позже с ними связался Имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским лидером. Он заявил, что плохо себя чувствует и не знает, где находится.

Эсмаили добавил, что видел облако только в одном ущелье, на ограниченной территории, поэтому ему было сложно сказать, могли ли плохие погодные условия стать фактором крушения.

Ранее в США позлорадствовали над гибелью президента Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#иран
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В Москве возбудили дело после того, как нашли в водоеме тело ребенка
Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела ребенка в московской реке
22 мая 2024, 03:11

Фото: istock / Петр Ткаченко

После нахождения тела ребёнка в водоеме Москвы заведено уголовное дело по статье об убийстве. Как сообщает столичный главк СКР, следователи устанавливают личность матери погибшего.
До этого СК сообщал, что следователи начали проверку после того, как в водоеме на юго-востоке Москвы обнаружили тело ребенка. В Телеграм-канале столичной прокуратуры уточняется, тело нашли в реке Чурилиха в парке района Кузьминки.

«По факту обнаружения тела ребенка в водоеме на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело (часть 2 статья 105 УК РФ - убийство)... Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери ребенка», — сказано в сообщении.
Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются свидетели. Чтобы установить точную причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что боеприпас едва не убил ребенка в Белгородской области.

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Сбежавшая от родни чеченка рассказала детали конфликта у отделения полиция
Сбежавшая чеченка Заурбекова поделилась подробностями о конфликте в МВД
22 мая 2024, 01:23

Фото: istock / ???? ??????

Сбежавшая от родственников чеченка Лия Заурбекова записала новое видео, где рассказала о деталях конфликта в отделении полиции. Об этом сообщает Msk1.ru.
Как утверждает девушка, она отправилась в полицию вместе со своим другом Артемом. С мужчиной она познакомилась за полгода до инцидента, за это время между ними установились доверительные отношения. При этом сотрудники правоохранительных органов заверяли Лию, что она не встретит близких, но возле участка ее уже ждали порядка 10 человек.

Чеченка заявила, что ей предложили разобраться с семьей самостоятельно. После того, как пара вышла из отделения, на них напали. Артем вернулся и написал заявление об избиении.

Заурбекова уточнила, что друг не принуждал ее к побегу. Родственники считают иначе, они полагают, что Артем «вербовал» их дочь.

Она добавила, что давно хотела сбежать из дома из-за рукоприкладства.

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Гладков назвал имена всех погибших при обстреле дома в Белгороде
Гладков опубликовал список жертв при обрушении многоэтажки в Белгороде
22 мая 2024, 00:10

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Власти установили имена всех жертв обрушения многоэтажного дома в Белгороде, произошедшее вследствие атаки ВСУ. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Трагедия унесла жизни Сульженко Юлии и Екатерины, Проценко Владимира, Гнедыш Авроры и Екатерины, Крикуновых Андрея и Елены, Марины и Кирилла, Олейниковой Светланы, Ефремовой Анастасии, Чудных Евгении, Ермолаевой Натальи, Колегаева Валерии, Михеевой Екатерины, Ульяновой Елизаветы, Кирюты Виктора. Возраст погибших — от 8 до 80 лет.

Гладков еще раз принес соболезнования родственникам и близким погибших.

«Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом», — написал Гладков.
12 мая в Белгороде в результате массированного обстрела со стороны украинских войск обрушилась часть многоквартирного дома на улице Щорса. В здание попали фрагменты ракеты ВСУ «Точка-У». Спасатели вызволили из-под завалов живыми 17 человек.

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