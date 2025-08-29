Жених зарезал 18-летнюю невесту из-за того, что она захотела с ним расстаться

29 августа 2025, 16:53

В Петербурге осудят жениха, зарезавшего 18-летнюю невесту за желание расстаться

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге 27-летний жених расправился со своей 18-летней невестой из-за того, что она захотела с ним расстаться. Сейчас его ожидает суд. Об этом сообщает городской следком.





Все произошло 31 мая в квартире на Пулковской улице. Когда девушка лежала на кровати, парень пошел на кухню за ножом. Затем молодой человек вернулся к возлюбленной, сел на нее сверху и начал наносить удары в шею. После расправы он воткнул лезвие в себя, а потом сообщил о произошедшем в полицию. С ножевым ранением его доставили в больницу.



Спустя четыре дня, когда петербуржца выписали, ему предъявили обвинение по статье 105 УК: «Убийство». Обвиняемый даже показал следователям, как совершал преступление.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.