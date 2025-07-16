Китайскую студентку наказали за секс с украинским киберспортсменом

16 июля 2025, 11:02

SCMP: в Китае студентке грозит отчисление за связь с украинским киберспортсменом

Фото: iStock/Ivan Las Heras

Китайскую студентку могут отчислить из университета из-за интимной связи с украинским киберспортсменом. Об этом сообщает South China Morning Post.