Китайскую студентку наказали за секс с украинским киберспортсменом
Китайскую студентку могут отчислить из университета из-за интимной связи с украинским киберспортсменом. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, 21-летняя девушка провела ночь с 37-летним Данилом Тесленко — бывшим профессиональным игроком в Counter-Strike, известным под ником «Zeus». Физическая близость случилась прошлой зимой в Шанхае. Тогда украинец опубликовал интимные видео и фото с участием китаянки в своем фан-сообществе, назвав ее «легкодоступной».
Представитель Далянского политехнического университета заявил, что студентке грозит наказание за «дисциплинарный проступок». В качестве основания приводятся некие «дисциплинарные правила», которые запрещают «ненадлежащее общение с иностранцами». Как утверждается, девушка своими действиями «нанесла ущерб национальному достоинству и репутации общественного заведения».
Однако общественность с таким решением не согласилась. Многие встали на защиту студентки, обвинив университет во вторжении в ее частную жизнь. Кроме того, личные данные девушки были обнародованы представителями вуза.
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