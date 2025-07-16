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Подростки в вологодском лагере заставили сверстника съесть грязное белье

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В детском лагере «Дружба» в Вологодской области группа подростков унижала своего сверстника, заставив его съесть грязное белье. Издевательства были сняты на видео и опубликованы в сети.



Администрация округа оперативно отреагировала на произошедшее. В лагерь были направлены специалисты для проведения проверки, пишет телеграм-канал ЧП | РОССИЯ 24.

Обидчики также извинились перед мальчиком. В настоящее время все дети, причастные к инциденту, находятся дома с родителями. СК возбудил уголовное дело по факту халатности.

Виктория Иванченко

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