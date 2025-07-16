У мужчины завелись личинки в пенисе после отдыха на пляже
Под кожей полового органа 22-летнего жителя Шри-Ланки размножились паразитические личинки. Об этом пишет британская газета The Sun.
Молодого человека беспокоил сильный зуд и необычные высыпания на пенисе. Перед появлением симптомов он отдыхал на пляже неподалеку от города Коломбо. При этом его кожа соприкасалась с песком. Через некоторое время парень обратился за помощью в одну из клиник города Портсмут.
Врачи выяснили, что пациент страдает от кожной формы Larva migrans — заболевания, возникшего из-за проникновения личинок гельминтов под кожу. Заразиться им можно при контакте с почвой, загрязненной экскрементами домашних животных.
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