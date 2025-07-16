У мужчины завелись личинки в пенисе после отдыха на пляже

16 июля 2025, 08:28

Личинки завелись под кожей туриста после отдыха на пляже в Великобритании

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Под кожей полового органа 22-летнего жителя Шри-Ланки размножились паразитические личинки. Об этом пишет британская газета The Sun.