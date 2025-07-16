В Зимбабве девушка изнасиловала бывшего, чтобы развеять колдовство
В Зимбабве арестована девушка за похищение и изнасилование своего бывшего. Как оказалось, жительница пошла на это для того, чтобы развеять колдовство.
По данным местной газеты The Herald, инцидент случился 12 июня в столице страны Хараре. Тогда 26-летняя Аманда Чизанга Чаканюка вместе с пятью сообщниками пришла домой к экс-возлюбленному — 38-летнему Линосу Гапанге. Последнего обвинили в том, что он изнасиловал девушку, после чего она забеременела.
Злоумышленники силой вытащили мужчину из дома и затолкали его в автомобиль. Гапанге привезли в отель на окраине города, где заставили того заняться сексом с бывшей, чтобы развеять колдовство. К тому же, поддельники украли у пострадавшего142 доллара США, что эквивалентно 11 тысячам рублей.
После этого правоохранители арестовали Чаканюку. Ее обвиняют в ограблении и похищении человека.
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