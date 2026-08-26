Китайцы начали использовать россиянок как бесплатных суррогатных матерей

26 августа 2026, 12:22

Фото: Istock/NataliaDeriabina

В Китае участились случаи использования славянок как бесплатных суррогатных матерей. Как сообщает Telegram-канал Mash, иностранцы очаровывают россиянок, предлагают брак, а затем отбирают общих детей.