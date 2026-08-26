Китайцы начали использовать россиянок как бесплатных суррогатных матерей
В Китае участились случаи использования славянок как бесплатных суррогатных матерей. Как сообщает Telegram-канал Mash, иностранцы очаровывают россиянок, предлагают брак, а затем отбирают общих детей.
Выяснилось, что мужчины из КНР приезжают в Благовещенск и Иркутск, красиво ухаживают, женятся и сразу настаивают на ребёнке. При отказе идут на хитрости — прокалывают презервативы.
После рождения малыша супруги терпят два года, а затем начинают абьюз, избиения и унижения, чтобы вынудить женщину сбежать. Суды чаще оставляют детей старше двух лет отцам, так как те могут обеспечить их содержание.
Одной девушке солгали о запрете на вывоз ребёнка в первые два года — она осталась без сына. Другой муж потребовал выкуп в 85 млн юаней за детей, но всё равно забрал их. Третья сбежала с четырёхмесячным младенцем после избиений.
Законы в таких случаях защищают отцов, ребёнок получает гражданство Китая, и вывезти его почти невозможно. Брачные агентства скрывают от девушек долги, прошлые браки и разводы кандидатов.
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