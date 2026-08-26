В Закарпатье фиктивный 50 Cent организовывал мужчинам побег из Украины
На границе в Закарпатье правоохранители задержали адвоката в маске рэпера 50 Cent за переправку военнообязанных. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Мужчину подозревают в организации канала нелегального выезда военнообязанных за границу. Для конспирации юрист использовал маску с изображением американского музыканта — именно в ней он приехал на встречу с очередным клиентом.
За свои услуги адвокат запросил 7000 долларов и пообещал 41-летнему жителю Харькова помочь покинуть территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска. Мужчина дожидался юриста в гостинице в городе Хусте, откуда адвокат забрал его и повёз в сторону государственной границы.
Правоохранители задержали подозреваемого сразу после получения им денег. Впоследствии выяснилось, что этот юрист уже дважды попадался на аналогичных преступлениях ранее.
Читайте также: