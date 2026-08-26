В Закарпатье фиктивный 50 Cent организовывал мужчинам побег из Украины

26 августа 2026, 12:13

В Закарпатье задержали адвоката в маске 50 Cent за переправку военнообязанных

Фото: Istock/Motortion

На границе в Закарпатье правоохранители задержали адвоката в маске рэпера 50 Cent за переправку военнообязанных. Подробности приводит Telegram-канал Baza.