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В Закарпатье фиктивный 50 Cent организовывал мужчинам побег из Украины

В Закарпатье задержали адвоката в маске 50 Cent за переправку военнообязанных
Фото: Istock/Motortion

На границе в Закарпатье правоохранители задержали адвоката в маске рэпера 50 Cent за переправку военнообязанных. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Мужчину подозревают в организации канала нелегального выезда военнообязанных за границу. Для конспирации юрист использовал маску с изображением американского музыканта — именно в ней он приехал на встречу с очередным клиентом.

За свои услуги адвокат запросил 7000 долларов и пообещал 41-летнему жителю Харькова помочь покинуть территорию Украины в обход установленных пунктов пропуска. Мужчина дожидался юриста в гостинице в городе Хусте, откуда адвокат забрал его и повёз в сторону государственной границы.

Правоохранители задержали подозреваемого сразу после получения им денег. Впоследствии выяснилось, что этот юрист уже дважды попадался на аналогичных преступлениях ранее.

Ольга Щелокова

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