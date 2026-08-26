В природном парке Кольсерола в Барселоне горит более 45 гектаров леса
В природном парке Кольсерола в Барселоне бушует крупный лесной пожар. Как сообщает Russpain, огонь охватил более 45 гектаров территории после сильной жары.
Возгорание началось днём 25 августа в испанской провинции. Пламя быстро перекинулось на соседние деревья и кустарники. Отмечается, что парк Кольсерола занимает площадь свыше восьми тысяч гектаров и входит в число крупнейших городских лесов Европы.
Местные жители из нескольких районов временно покинули дома из соображений безопасности, но уже вечером вернулись обратно. По сведениям властей, пожарным удалось взять огонь под контроль. Cейчас специалисты продолжают работу по устранению последствий возгорания.
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