В Шереметьево два лайнера столкнулись на полосе
В международном аэропорту Шереметьево произошло столкновение двух пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», выполнявшее рейс FV 6097 в Санкт-Петербург, столкнулось с другим пассажирским лайнером, после чего была объявлена эвакуация людей.
По данным пресс-службы авиакомпании «Россия», все пассажиры благополучно покинули борт и вернулись в здание аэровокзала. Специалисты технических служб приступили к осмотру воздушного судна для оценки повреждений.
Согласно информации издания «Коммерсантъ», на борту Sukhoi Superjet в момент инцидента находилось около ста человек. Предварительные данные свидетельствуют о повреждении хвостовой части лайнера.
Пассажиров рейса FV 6097 начали отправлять в Санкт-Петербург на резервном самолете. Посадка на новый борт началась в 23:08 по московскому времени. Подробности происхождения второго воздушного судна и масштабы его повреждений уточняются.
