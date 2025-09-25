В Шереметьево два лайнера столкнулись на полосе

25 сентября 2025, 00:10

Фото: istockphoto/Dushlik

В международном аэропорту Шереметьево произошло столкновение двух пассажирских самолетов на взлетно-посадочной полосе. Воздушное судно Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», выполнявшее рейс FV 6097 в Санкт-Петербург, столкнулось с другим пассажирским лайнером, после чего была объявлена эвакуация людей.