Турецкий вояж под вопросом: 300 пассажиров устроили бунт в самарском аэропорту
В аэропорту Самары вечером 24 сентября около 300 пассажиров чартерного рейса авиакомпании Azur Air в Анталью устроили массовый протест из-за задержки вылета, которая составила более 15 часов.
По информации Telegram-канала SHOT, людей последовательно информировали о переносах рейса, угрозе беспилотников и технической неисправности воздушного судна, не предложив размещения в гостинице.
Инцидент начался с запланированного вылета рейса в Турцию в 04:05 утра 24 сентября. Сначала пассажиров посадили в самолет, но через полчаса эвакуировали обратно в терминал из-за введения режима опасности БПЛА, который привел к закрытию воздушного пространства. Новое время вылета назначили на 16:30, сославшись на необходимый отдых экипажа, однако затем представители перевозчика объявили о поломке самолета.
Уставшие люди, не получившие четкой информации и условий для комфортного ожидания, устроили бунт в аэровокзале. Позже, около 19:00, авиакомпания начала посадку пассажиров на борт, а экипаж приступил к завершающей подготовке перед вылетом.
