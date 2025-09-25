Турецкий вояж под вопросом: 300 пассажиров устроили бунт в самарском аэропорту

25 сентября 2025, 00:41

Пассажиры рейса Самара — Анталья 15 часов ждали вылета и устроили бунт

Фото: iStock/inewsistock

В аэропорту Самары вечером 24 сентября около 300 пассажиров чартерного рейса авиакомпании Azur Air в Анталью устроили массовый протест из-за задержки вылета, которая составила более 15 часов.