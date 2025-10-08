Китайцы похитили девушку и закрыли ее в отеле Таиланда ради денег
В одном из роскошных отелей на пляже Джомтьен в Таиланде группа из шести граждан Китая похитила 20‑летнюю местную жительницу по имени Пимнипа и вымогала у неё деньги. Об этом пишет The Pattaya News.
По данным СМИ, девушка откликнулась на объявление о работе в соцсетях, и ее подобрали на улице. Жертву несколько часов возили по районам Паттайи и Сираче, после чего поместили в номер гостиницы и заперли.
Преступники отобрали у Пимнипы телефон и потребовали перечисления денег с её личного счёта. Получив часть суммы, они обвинили её в краже более 200 тысяч бат (примерно 500 тысяч рублей) и угрожали расправой.
Пимнипа сумела обманом добиться возврата телефона якобы для открытия счетов, но вместо этого сообщила брату своё местонахождение. На место прибыли полицейские, которые освободили девушку. Задержали сопровождавшего её мужчину, он отказывается давать показания.
Расследование продолжается.
Читайте также: