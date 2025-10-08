Китайцы похитили девушку и закрыли ее в отеле Таиланда ради денег

08 октября 2025, 22:03

Pattaya News: 6 китайцев заперли девушку в отеле Патайи ради денег

Фото: istockphoto/Chinnapong

В одном из роскошных отелей на пляже Джомтьен в Таиланде группа из шести граждан Китая похитила 20‑летнюю местную жительницу по имени Пимнипа и вымогала у неё деньги. Об этом пишет The Pattaya News.