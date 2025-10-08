Участвовавший в «голой» вечеринке рэпер VACIO попал в реанимацию после падения с третьего этажа
Рэпер VACIO попал в реанимацию после падения на стеклянную крышу с высоты третьего этажа. Об этом в среду вечером сообщила его знакомая в соцсетях, передаёт РЕН ТВ.
Девушка рассказала, что певец получил серьёзные травмы и сейчас находится в критическом состоянии. На опубликованных кадрах видно, что у VACIO серьёзно пострадало лицо.
Подробности произошедшего пока не раскрываются. Представители артиста и медицинские учреждения пока не давали своих комментариев по поводу случившегося.
Напомним, что рэпер стал широко известен в 2023 году после участия в нашумевшей «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Молодой человек появился на мероприятии полностью голым с носком на интимном месте, вызвав тем самым бурное обсуждение в Сети.
