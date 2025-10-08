Участвовавший в «голой» вечеринке рэпер VACIO попал в реанимацию после падения с третьего этажа

08 октября 2025, 21:49

Рэпер VACIO выпал из окна третьего этажа и попал в реанимацию

Фото: iStock/maxim4e4ek

Рэпер VACIO попал в реанимацию после падения на стеклянную крышу с высоты третьего этажа. Об этом в среду вечером сообщила его знакомая в соцсетях, передаёт РЕН ТВ.