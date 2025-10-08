Приглядевший за соседским котом мужчина украл более 600 тыс. руб. на Сахалине
На Сахалине 20‑летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже: потерпевшей стала его соседка. Об этом сообщили в пресс‑службе регионального МВД. Данные приводит «Газета.ру».
По материалам дела, 18 июля 2025 года жительница Долинска оставила молодому человеку ключи, чтобы он присматривал за её котом.
Когда обвиняемый зашёл в квартиру, он решил просмотреть шкаф на предмет ценностей и нашёл конверт с пачкой пятитысячных купюр — по пересчёту там было 95 000 рублей, а среди денег оказалась банкнота в 100 долларов.
На этом он не остановился: мужчина забрал из шкафа все украшения соседки и сдал их в ломбард. Сумма причинённого ущерба составила 685 000 рублей.
Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Читайте также: