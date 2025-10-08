Достижения.рф

Приглядевший за соседским котом мужчина украл более 600 тыс. руб. на Сахалине

Мужчина из Долинска присмотрел за котом соседки и украл у нее 685 тыс. руб.
Фото: istockphoto/Anna Derzhina

На Сахалине 20‑летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже: потерпевшей стала его соседка. Об этом сообщили в пресс‑службе регионального МВД. Данные приводит «Газета.ру».



По материалам дела, 18 июля 2025 года жительница Долинска оставила молодому человеку ключи, чтобы он присматривал за её котом.

Когда обвиняемый зашёл в квартиру, он решил просмотреть шкаф на предмет ценностей и нашёл конверт с пачкой пятитысячных купюр — по пересчёту там было 95 000 рублей, а среди денег оказалась банкнота в 100 долларов.

На этом он не остановился: мужчина забрал из шкафа все украшения соседки и сдал их в ломбард. Сумма причинённого ущерба составила 685 000 рублей.

Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0