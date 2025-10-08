Приглядевший за соседским котом мужчина украл более 600 тыс. руб. на Сахалине

08 октября 2025, 19:45

Мужчина из Долинска присмотрел за котом соседки и украл у нее 685 тыс. руб.

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

На Сахалине 20‑летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в краже: потерпевшей стала его соседка. Об этом сообщили в пресс‑службе регионального МВД. Данные приводит «Газета.ру».