Убийца перед расправой над архитектором Супоницким написал предупреждение жене
Бывший топ-менеджер некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев перед убийством архитектора Александра Супоницкого написал сообщение своей супруге, передаёт портал 78.RU.
По данным издания, мужчина предупредил жену, что в течение дня в их квартиру могут прийти с обыском, и извинился «за всё».
Трагедия произошла утром 8 октября. По предварительным данным, Козырев подкараулил Супоницкого и его десятилетнюю дочь у лифта. Он заставил архитектора встать на колени и выстрелил ему в затылок. Девочка не пострадала – ей удалось убежать обратно в квартиру.
После произошедшего Козырев спустился в арендованное жильё, устроил там пожар и покончил с собой.
По версии следствия, причиной конфликта стал денежный долг. Супоницкий, предположительно, задолжал стрелку около пяти миллионов рублей. Известно, что мужчины были знакомы около 15 лет.
Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
