Убийца перед расправой над архитектором Супоницким написал предупреждение жене

08 октября 2025, 20:50

Фото: iStock/oliviaelisa92

Бывший топ-менеджер некогда крупного строительного холдинга «Петротрест» Константин Козырев перед убийством архитектора Александра Супоницкого написал сообщение своей супруге, передаёт портал 78.RU.