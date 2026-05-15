Китайцу пожизненно запретили въезд в Таиланд за одно действие

15 мая 2026, 20:31

Китайцу пожизненно запретили въезд в Бангкок после удара ногой по турникету

Фото: istockphoto/skyNext

В Бангкоке китайский турист получил пожизненный запрет на въезд в Таиланд после того, как пнул турникет в аэропорту. Инцидент произошёл 13 мая в аэропорту Суварнабхуми, сообщает South China Morning Post.





30-летний Чжэн Ливэй разозлился, не сумев пройти через автоматическую систему паспортного контроля. Он ударил документом по считывателю, пнул турникет и прорвался через него.



Нарушителя задержали сотрудники иммиграционной службы. Мужчина кричал оскорбления на китайском и пытался вступить в конфликт, но его оттащила жена.



В итоге туриста обвинили в повреждении госимущества на сумму около 480 тысяч батов (более миллиона рублей), оскорблении сотрудников и незаконном прохождении КПП. Въезд в Таиланд ему закрыли навсегда.



