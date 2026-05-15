Туристам в России случайно попался редчайший в мире леопард

15 мая 2026, 20:01

Туристам в Приморье попался редчайший леопард Leo 347M

Фото: istockphoto/nicholas_dale

В Приморье туристы случайно встретили редчайшего дальневосточного леопарда. Об этом сообщает Telegram-канал заповедника «Земля леопарда».





Инцидент произошел во время экскурсии «По следам больших кошек», которую вел сотрудник нацпарка Антон Ганзевич. Путешественникам удалось снять на камеру молодого хищника под номером Leo 347M.



В заповеднике пояснили, что такие встречи — редкое, но естественное явление, доступное туристам. Леопард находился в своей типичной среде обитания, где обеспечивается надежная охрана от браконьерства.



Сейчас Leo 347M около двух лет. Очевидцы описывают его поведение как миролюбивое. Сотрудники заповедника подчеркивают — дальневосточный леопард считается одним из самых мирных подвидов, и за всю историю работы организации не зафиксировали ни одного случая нападения на человека.



