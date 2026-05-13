В горах Бурятии турист-одиночка перепутал тропу и сорвался со скалы

В Бурятии спасатели эвакуировали туриста с переломом после падения с семи метров
Фото: Istock/Kar-Tr

В Бурятии спасли туриста, который сорвался с высоты около семи метров на пике Аршан. Как сообщает kp.ru, инцидент произошёл 9 мая.



Мужчина отправился покорять гору высотой примерно 2646 метров в одиночку. В сумерках он перепутал тропу, оступился и упал с гребня на каменную полку. В результате падения турист получил открытый перелом и не мог передвигаться самостоятельно.

В это время в соседнем ущелье проходили учебные сборы спасателей. Узнав о случившемся, они немедленно выдвинулись к месту падения. Спасатели в три смены спускали пострадавшего на носилках, меняясь каждые пять минут.

Как рассказала организатор фитнес‑туров Анна Вакулина, которая оказалась свидетельницей спасения, турист пренебрёг техникой безопасности. О дальнейшей судьбе пострадавшего информация отсутствует.

Ольга Щелокова

