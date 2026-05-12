Самолет с тремя туристами полыхнул над пустыней

12 мая 2026, 21:56

Bild: Три немца и пилот сгорели в небе над Намибией во время полета

Фото: istockphoto/Vital Hil

Одномоторный самолет Cessna 210 вылетел с фермы неподалеку от аэропорта имени Хосеа Кутако. Туристы направлялись в регион Хардап, однако в районе пустыни Соссусфлей борт исчез с радаров и потерпел крушение.





Как сообщает Bild, по предварительным данным, воздушное судно загорелось еще в небе. На месте работают следователи.



