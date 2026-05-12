Самолет с тремя туристами полыхнул над пустыней
Одномоторный самолет Cessna 210 вылетел с фермы неподалеку от аэропорта имени Хосеа Кутако. Туристы направлялись в регион Хардап, однако в районе пустыни Соссусфлей борт исчез с радаров и потерпел крушение.
Как сообщает Bild, по предварительным данным, воздушное судно загорелось еще в небе. На месте работают следователи.
Ранее в аэропорту Денвера (США) Airbus A321, на борту которого находился 231 человек (224 пассажира и семь членов экипажа), сбил мужчину, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Неизвестный преодолел ограждение аэропорта и через несколько минут оказался на открытой территории ВПП, где его и настиг самолет. От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего пока не установили. Предварительно, он не был сотрудником авиагавани.
После инцидента у лайнера загорелся двигатель, салон заполнился дымом. Возникли сбои в работе аэропорта, рейс задержали. Около 12 пассажиров получили незначительные травмы, пятерых госпитализировали. Остальных эвакуировали по аварийным надувным трапам.