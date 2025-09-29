Достижения.рф

На ферму в Аргентине упал необычный волосатый объект

Фото: istockphoto/Nazarii Neshcherenskyi

Необычный волосатый предмет упал с неба на фермерский участок на севере Аргентины. Об этом пишет Mirror.



В Пуэрто-Тироле жители обнаружили крупную цилиндрическую конструкцию длиной примерно 1,7 м и с диаметром около 1,2 м. С одного конца в корпусе была клапанная система, с другого — отверстие диаметром около 40 см. На поверхности виднелся серийный номер. Самое странное — покрытие из чёрных волокон, напоминающих волосы.

По словам владельца земли, 47‑летнего Рамона Рикардо Гонсалеса, объект упал около 18:30 25 сентября. На место прибыли полиция и пожарные, специалисты по разминированию проверили, не представляет ли предмет угрозы взрыва.

Вскоре установили, что внутри нет взрывчатых или других опасных веществ, но происхождение и назначение предмета пока остаются неизвестными. Вокруг находки организовали охранную зону радиусом 30 метров, расследование продолжается.

По одной из версий, это фрагмент космического мусора, возможно, связанный с недавней миссией SpaceX. Один из астрономов в сети предположил, что обнаруженный объект может быть сосудом высокого давления, используемым в космической технике.

Никита Кротов

