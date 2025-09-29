На ферму в Аргентине упал необычный волосатый объект
Необычный волосатый предмет упал с неба на фермерский участок на севере Аргентины. Об этом пишет Mirror.
В Пуэрто-Тироле жители обнаружили крупную цилиндрическую конструкцию длиной примерно 1,7 м и с диаметром около 1,2 м. С одного конца в корпусе была клапанная система, с другого — отверстие диаметром около 40 см. На поверхности виднелся серийный номер. Самое странное — покрытие из чёрных волокон, напоминающих волосы.
По словам владельца земли, 47‑летнего Рамона Рикардо Гонсалеса, объект упал около 18:30 25 сентября. На место прибыли полиция и пожарные, специалисты по разминированию проверили, не представляет ли предмет угрозы взрыва.
Вскоре установили, что внутри нет взрывчатых или других опасных веществ, но происхождение и назначение предмета пока остаются неизвестными. Вокруг находки организовали охранную зону радиусом 30 метров, расследование продолжается.
По одной из версий, это фрагмент космического мусора, возможно, связанный с недавней миссией SpaceX. Один из астрономов в сети предположил, что обнаруженный объект может быть сосудом высокого давления, используемым в космической технике.
Читайте также: