Турист погиб при восхождении на гору Фишт в Сочи

Фото: МЧС России (Telegram @mchs_official)

Трагедия произошла на горе Фишт в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.



Отмечается, что в ходе подъёма по северному склону горы двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них погиб, второй получил серьёзные травмы и теперь не может передвигаться самостоятельно.

Всего в составе туристической группы было шесть человек.

На место происшествия прибыл борт Ка-32 МЧС России с группировкой спасателей и медиков. Сотрудники ведомства эвакуировали пострадавшего и погибшего. Осложняют работу тёмное время суток и непогода.

Остальные участники группы сейчас находятся в сопровождении спасателей. Их эвакуируют в Сочи завтра.

Анастасия Чинкова

