Турист погиб при восхождении на гору Фишт в Сочи
Трагедия произошла на горе Фишт в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что в ходе подъёма по северному склону горы двое альпинистов сорвались со скалы. Один из них погиб, второй получил серьёзные травмы и теперь не может передвигаться самостоятельно.
Всего в составе туристической группы было шесть человек.
На место происшествия прибыл борт Ка-32 МЧС России с группировкой спасателей и медиков. Сотрудники ведомства эвакуировали пострадавшего и погибшего. Осложняют работу тёмное время суток и непогода.
Остальные участники группы сейчас находятся в сопровождении спасателей. Их эвакуируют в Сочи завтра.
