«Кладбище» крабов нашли на крупном пляже одной страны

14 июля 2026, 20:48

News.com: сотни мертвых крабов нашли на пляже Австралии

Фото: istockphoto/TravelFlow

На побережье Гленелга, одном из самых известных пляжей Южной Австралии, произошло массовое вымирание морских обитателей. Отдыхающие обнаружили сотни мертвых крабов, что вызвало беспокойство и стало предметом официального расследования, пишет News.com.