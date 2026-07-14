«Кладбище» крабов нашли на крупном пляже одной страны
На побережье Гленелга, одном из самых известных пляжей Южной Австралии, произошло массовое вымирание морских обитателей. Отдыхающие обнаружили сотни мертвых крабов, что вызвало беспокойство и стало предметом официального расследования, пишет News.com.
Как сообщили в Министерстве сырьевой промышленности и регионов Южной Австралии (PIRSA), на месте происшествия нашли особей нескольких видов. Специалисты уже взяли пробы для лабораторных исследований с целью установить точную причину гибели животных.
В ведомстве рассматриваются несколько версий, включая резкие перепады температуры воды, дефицит кислорода, изменение уровня солености, возможное загрязнение или инфекционные заболевания. При этом власти исключают связь инцидента с токсичным цветением водорослей, которое с марта 2025 года нанесло серьезный урон экосистемам региона. Последние анализы показали, что концентрация опасной микроводоросли Karenia у побережья Гленелга находится на безопасном уровне или отсутствует.
До выяснения обстоятельств PIRSA рекомендовала владельцам домашних животных не подпускать собак к мертвым крабам и другим выброшенным на сушу морским организмам. Ранее масштабное цветение водорослей, охватившее порядка 20 тысяч квадратных километров акватории, привело к массовой гибели рыбы, дельфинов и каракатиц, а экономический ущерб от него превысил 250 миллионов долларов. Однако нынешний случай, по предварительным данным, имеет иную природу, и его причины только предстоит установить.
Перед этим в Иране краб схватил мужчину за половой орган, доведя до агонии. Подробности в нашем материале.
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