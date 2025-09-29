«Он просто подтягивается»: Сахалинец показал видео с пойманным на смартфон крабом
Жители Сахалина отправились на рыбалку и неожиданно поймали краба — зацепившегося за смартфон.
Видео необычного случая опубликовал Telegram‑канал Amur Mash. На кадрах видно, как крупный краб крепко держится двумя клешнями за край телефона; люди в кадре смеются, девушка просит владельца отпустить гаджет, а мужчина отвечает, что не держит его.
Один из рыбаков за кадром шутит: «Он просто подтягивается». Где именно сахалинцы оставили смартфон и как до него добрался краб, в сюжете не уточняется.
Ранее также сообщалось, что в бухту Владивостока заплыл кит, который выполнил высокий прыжок и поразил местных жителей. На видео видно, как животное вблизи городской набережной выныривает и делает мощный прыжок, после чего вокруг разлетаются брызги.
