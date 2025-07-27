«Я тебе не палочка»: В Иране краб схватил мужчину за половой орган, доведя до агонии
Занятный инцидент случился в Исламской Республике Иран, где на мужчину совершил нападение краб. Подробности сообщает Telegram-канал «КБ плюс».
На одном из иранских пляжей на местного жителя напал краб. Мужчина отправился на сафари, чтобы добыть морепродукты, однако сам стал «обедом». Путешественник нашёл огромного краба и присел на корточки, чтобы забрать его, но ракообразное отказалось от любезного приглашения и пустило в ход конечности, похожие на щипцы.
Краб схватил мужчину за половой орган, сильно сжав клешни. Данное действие вызвало у потерпевшего сильнейшую боль, и он громко закричал. Иранец пытался отцепить добычу и начал бить по крабу ладонью, но тот разжал клешни лишь через время. Состояние здоровья мужчины неизвестно.
Ранее сообщалось об инциденте, который повлёк за собой смерть молодой девушки от орального секса.
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