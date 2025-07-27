«Я тебе не палочка»: В Иране краб схватил мужчину за половой орган, доведя до агонии

27 июля 2025, 18:54

В Иране огромный краб вцепился в мужчину, когда тот отправился на добычу морепродуктов

Фото: Istock/ANDREYGUDKOV

Занятный инцидент случился в Исламской Республике Иран, где на мужчину совершил нападение краб. Подробности сообщает Telegram-канал «КБ плюс».