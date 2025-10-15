Кардашьян впервые прокомментировала скандальную фотосессию с 16-летним Бибером

15 октября 2025, 23:57

Ким Кардашьян (Фото: РИА Новости / Асатур Есаянц)

Известная модель Ким Кардашьян впервые высказалась о нашумевшей фотосессии 2010 года для журнала Elle, где она позировала с 16-летним певцом Джастином Бибером будучи на 14 старше его. Свой комментарий она дала в подкасте Call Her Daddy.





Выяснилось, что идеей для съёмки послужил культовый фильм «Выпускник» 1967 года, где взрослая замужняя женщина соблазняет молодого студента. Однако сейчас Кардашьян признаёт, что фотосессия была ошибкой.



По словам Ким, на площадке присутствовали родители певца и его девушка, поэтому в тот момент ситуация не казалась ей подозрительной. В момент съёмки всё выглядело безобидно, однако сегодня знаменитость признаёт, что концепция фотосессии была странной.



«Мы оглядываемся назад и понимаем: это было ошибкой», — призналась Кардашьян.