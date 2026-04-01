Клещ застрял в заднем проходе россиянина и провел там около недели
В Новосибирске медики столкнулись с необычным случаем. Пациент, пожаловавшийся на зуд, который он принимал за геморрой, оказался носителем клеща в прямой кишке.
Как сообщает Сиб.фм, членистоногое находилось на глубине около сантиметра и провело там примерно неделю. Паразита успешно удалили.
Выяснилось, что это не единичный инцидент в регионе. Ранее аналогичные обращения поступили от женщины (клещ обнаружился в интимной зоне) и еще одного мужчины (паразит закрепился в паховой области).
Пострадавшие незадолго до визита к врачу вместе отдыхали на природе. В одном случае потребовалось хирургическое вмешательство, во втором помощь оказали без операции.
