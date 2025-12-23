Тайный гость под новогодней ёлкой: клещи в хвойных деревьях Москвы, Подмосковья и Петербурга. Как не принести домой энцефалит?
С приближением новогодних праздников россияне с волнением выбирают нарядные елки для своих домов. Однако радость от покупки может обернуться настоящей угрозой. В центральных регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, активизировались клещи-елочники. Эти опасные насекомые могут попасть в дом вместе с живыми деревьями, приобретенными на уличных базарах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Клещи на хвойных деревьях из-за теплой зимыИз-за теплой зимы клещи не впадают в полноценную спячку. Вместо этого они прячутся под снегом и мхом, но с наступлением потепления выходят на поверхность и начинают обитать на хвойных деревьях. Когда они попадают в теплую атмосферу квартиры, паукообразные пробуждаются и могут укусить людей.
Зараженные укусыУкус елочного клеща чреват серьезными последствиями. Специалисты предупреждают о риске заражения такими опасными заболеваниями, как энцефалит, боррелиоз и анаплазмоз. Этих паразитов часто путают с жучками-короедами из-за их схожего коричневого окраса. Обычно они прячутся в трещинах ствола дерева и среди иголок.
Как предотвратить укусы клещей из новогодних елокЧтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют следовать нескольким простым советам. Прежде всего, стряхните елку на улице, чтобы избавиться от насекомых. После этого стоит оставить дерево отогреваться на балконе или в другом изолированном месте на 12-24 часа. Такие меры помогут снизить риск заноса клещей в дом.
Елочные базары в ПодмосковьеВ Московской области в этом году открыли свыше 170 ёлочных базаров. Официальные точки продаж работают во всех муниципалитетах региона. Не дайте празднику стать источником опасности — будьте внимательны при выборе новогодней красавицы и следуйте рекомендациям специалистов. Новый год должен приносить радость, а не угрозу здоровью.
В Подмосковье открыли более 170 официальных ёлочных базаров
Эксперт опроверг наличие опасных клещейОднако специалист по хвойным из Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Андрей Селиховкин опроверг эти слухи в беседе с 78.ru. По словам эксперта, существует множество клещей, обитающих на елях, но они не представляют опасности для человека. Он отметил, что речь идет об иксодовых клещах, которые зимуют в подстилке леса. Вероятность принести их домой вместе с елкой крайне мала. Селиховкин подчеркнул, что информация о нападениях клещей на людей — это фейк. Эксперт призвал не паниковать и не поддаваться на провокации. Новый год должен приносить радость, а не страх.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что клещи, попавшие в квартиру с живой елки, неопасны для человека.
«Иксодовые клещи никогда не селятся на деревьях, не могут они быть и на нижней части ствола — кора для них слишком жесткая. Иксодовые клещи обитают только в траве и зимуют в лесной подстилке. А вот паутинные клещи вполне могут попасть в квартиру вместе с хвойным деревом, особенно если в питомнике это дерево росло рядом с туями», — пояснила она.
Что делать если укусил клещ?Ранее заместитель главного врача Дубнинской больницы врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал чем клещи могут быть опасны для здоровья и как предотвратить их укусы.
«Дело в том, что клещи становятся таким серьезным, раздражительным врагом для человека, потому что действительно, в связи с изменением климата, их количество увеличивается, но они продолжают жить своей жизнью, и, к сожалению, являются носителями ряда бактерий. Клещи могут быть источником или причиной порядка 30 тонн заболеваний у человека», — отметил он.
По словам медика, симптоматика схожа с проявлениями любого инфекционного заболевания, включая температуру и недомогание.