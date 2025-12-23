23 декабря 2025, 16:59

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

С приближением новогодних праздников россияне с волнением выбирают нарядные елки для своих домов. Однако радость от покупки может обернуться настоящей угрозой. В центральных регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург, активизировались клещи-елочники. Эти опасные насекомые могут попасть в дом вместе с живыми деревьями, приобретенными на уличных базарах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Клещи на хвойных деревьях из-за теплой зимы

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Зараженные укусы

Как предотвратить укусы клещей из новогодних елок

Фото: iStock/nechaev-kon

Елочные базары в Подмосковье

В Подмосковье открыли более 170 официальных ёлочных базаров

Эксперт опроверг наличие опасных клещей

«Иксодовые клещи никогда не селятся на деревьях, не могут они быть и на нижней части ствола — кора для них слишком жесткая. Иксодовые клещи обитают только в траве и зимуют в лесной подстилке. А вот паутинные клещи вполне могут попасть в квартиру вместе с хвойным деревом, особенно если в питомнике это дерево росло рядом с туями», — пояснила она.

Фото: iStock/Ocskaymark

Что делать если укусил клещ?

«Дело в том, что клещи становятся таким серьезным, раздражительным врагом для человека, потому что действительно, в связи с изменением климата, их количество увеличивается, но они продолжают жить своей жизнью, и, к сожалению, являются носителями ряда бактерий. Клещи могут быть источником или причиной порядка 30 тонн заболеваний у человека», — отметил он.