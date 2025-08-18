Самый страшный маньяк Калининградской области получил новый срок
Серийный убийца из Калининградской области Сергей Юферев по прозвищу «гусевский мясник» получил новый тюремный срок. Об этом сообщили в региональном суде.
К уже отбываемому пожизненному сроку ему добавили 10 лет колонии особого режима за убийство санитарки в ноябре 1992 года, которое оставалось нераскрытым более 30 лет.
Юферева, известного своими жестокими преступлениями в 1990-х годах, осудили в 1998 году за убийство целой семьи, включая троих детей. Первоначально ему был вынесен смертный приговор, который позже заменили на пожизненное заключение. В 2019 году благодаря современным методам экспертизы специалисты доказали его участие в ещё одном убийстве, что привело к добавлению 17 лет к сроку.
В 2023 году маньяк признался в еще одном преступлении — изнасиловании и убийстве санитарки, тело которой он сбросил в реку. Это преступление, совершённое 33 года назад, стало последним раскрытым эпизодом в серии жестоких преступлений, совершённых «гусевским маньяком».
