Самый страшный маньяк Калининградской области получил новый срок

18 августа 2025, 18:49

«Лента.ру»: самый страшный маньяк Калининграда Юферев получил новый срок

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Серийный убийца из Калининградской области Сергей Юферев по прозвищу «гусевский мясник» получил новый тюремный срок. Об этом сообщили в региональном суде.