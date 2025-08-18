В Казани отец пытается спасти детей от избивающей их матери — видео

18 августа 2025, 18:56

Фото: iStock/triocean

В Казани бывший супруг пытается спасти детей от избивающей их матери. Об этом сообщает издание «Абзац».





Как стало известно, Роман и Диляра прожили вместе восемь лет. За это время у них появилось двое детей. Еще в браке мужчина замечал, что женщина может повысить на них голос, но как оказалось, это было только началом.



Еще в прошлом году дочь пожаловалась мужчине на то, что мама избивает и оскорбляет ее младшего брата. К тому же отец заметил изменения в поведении ребенка, которая, по его словам, стала нервной.





«Я стал изучать видео. Оказалось, она неоднократно била детей, материла, оскорбляла. Когда разбирали с опекой, она заявила, что ничего такого в этом не видит, так как ее родители так же воспитывали», — рассказал Роман.