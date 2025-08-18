В Краснодаре полиция ищет разбросавшего сосиски с рыболовными крючками мужчину
В Краснодаре полицейские разыскивают мужчину, разбросавшего по улицам города сосиски, начиненные рыболовными крючками. Об этом сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.
Мотивы и личность разыскиваемого пока неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.
В местных Telegram-каналах ранее сообщалось о мужчине, который разбросал сосиски с рыболовными крючками. Уточняется, что опасные продукты были обнаружены в районе улицы Лавочкина, жилых комплексов «Восток» и «Комсомольский», а также в районе оптового овощного рынка и гипермаркета «Лента». Жители города собрали найденные колбасные изделия, но часть из них могла остаться.
Читайте также: