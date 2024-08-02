Клиентку выгнали из кафе под Одессой за требование обслужить ее на мове

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Клиентку попросили выйти из кафе в Затоке под Одессой за ее требование обслуживания на украинской мове. Об этом сообщили обозреватели издания «Страна». Известно, что после инцидента зачинщица скандала обратилась к полицейским. Конфликт попал на видеозапись. Один мужчина крикнул что «из-за таких, как она, Украина всю жизнь будет воевать».
Ранее сообщалось, что градоначальник Одессы Геннадий Труханов воспротивился переименованию городских улиц, связанных с РФ. По словам мэра, горсовет делает все, чтобы сохранить историческое и культурное наследие города.
На языковой почве жители Украины часто конфликтуют. Один такой инцидент был связан с композициями певца Юрия Шатунова. Некая отдыхающая была против прослушивания песен на русском, однако другие заявили, что это не запрещено.
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