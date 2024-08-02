Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу

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Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев дал интервью Юрию Дудю*, в котором он заявил, что хочет, чтобы «русские войска прошли еще чуть-чуть вперед, взяли Одессу» и поменяли власть в Киеве.
О том, насколько велика вероятность, что Армия России пойдет освобождать Одессу, рассказал военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1».
По словам эксперта, для освобождения Одессы необходимо провести ряд сложных, военных операций, вернуть себе плацдарм на правом берегу Днепра.
Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Ранее американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что вопрос о взятии Россией Одессы является последним оставшимся в украинском конфликте. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что по окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав РФ.
Одесса критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации. Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров будет выглядеть глухой провинцией.
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«Вероятность того, что мы будем брать Одессу существует, но произойдет это точно не сейчас. Одесса и Николаев — это два города, которые являются ключом к миру. Без Одессы и Николаева Украина для России опасности больше никогда представлять не будет. Освобождение этих городов это точка окончания войны, для которой пока ещё далеко», — пояснил Живов.
По словам эксперта, для освобождения Одессы необходимо провести ряд сложных, военных операций, вернуть себе плацдарм на правом берегу Днепра.
«После этого уже заниматься освобождением Одессы и Николаева. Будет мобилизация или нет, никак прямо не связано с освобождением этих городов. Тут именно текущие возможности российской армии: наличие десантных кораблей, наличие возможности по правому берегу Днепра дойти до Одессы. На текущей момент до освобождения Одессы далеко и говорить об этом рано», — заключил он.
Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Ранее американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что вопрос о взятии Россией Одессы является последним оставшимся в украинском конфликте. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что по окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав РФ.
Одесса критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации. Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров будет выглядеть глухой провинцией.
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Дарья Осипова