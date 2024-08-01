Рябков: подбитые F-16 попадут на Поклонную гору, как и другая техника ВСУ

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Обломки американских истребителей F-16, переданных Украине, будут выставлены также, как и другая техника, на Поклонной горе. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что никакая западная техника не сможет изменить ситуацию на СВО в пользу Украины. В связи с этим, и подбитые самолёты F-16 вскоре будут выставлены на Поклонной горе и в парке «Патриот», как и другая военная техника ВСУ.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что первая партия американских истребителей F-16 от натовских стран прибыла на Украину. По данным газеты Telegraph, Украина уже совершила первые вылеты на F-16, которые использовались в качестве ПВО.
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Анастасия Чинкова