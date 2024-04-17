Климатолог Терешонок назвал основную причину потопов в Дубае

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Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок заявил, что серьёзные природные катаклизмы, в частности потопы в Дубае, являются следствием глобального потепления.
«Серьёзные изменения в климате — это последствия глобального потепления. Перестройка в циркуляции атмосферы происходит теперь постоянно, и очень трудно сказать, где природа преподнесет очередной сюрприз», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Терешонок.
Кроме того, он не исключил, что подобные происшествия могут повторяться всё чаще.
А руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что сильные дожди в Дубае могут закончиться уже сегодня из-за ухода из региона циклона.
«Тот циклон, который был в Дубае, будет уходить на север — северо-восток. Уже сегодня во второй половине дня дожди должны закончиться. Сегодня ещё дожди возможны в Рас-эль-Хайме, в Эль-Хасабе (в Омане)», — отметил в беседе с RT специалист.
Ранее сообщалось, что проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог.
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Проливные дожди в ОАЭ привели к затоплению дорог
Мелисса Тимофеева