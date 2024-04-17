Дубай уходит под воду: Более 2,5 тысяч россиян застряли в ОАЭ

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Порядка двух с половиной тысяч граждан России ожидают свои рейсы из ОАЭ, отложенные из-за ливней. Туристам предложили размещение и питание. Об этом проинформировала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в разговоре с РИА Новости.
«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России. Пассажирам в ОАЭ предложено размещение и питание. Туристы не страдают», — заявила Ломидзе.Когда будут возобновлены рейсы, неизвестно. Ломидзе выразила надежду, что 17 апреля все восстановится.
16 апреля сообщалось, проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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