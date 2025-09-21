Клопы и тараканы спровоцировали стрельбу в петербургской квартире
В Петербурге на Малой Каштановой аллее произошёл инцидент с применением травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По предварительным данным, 4 августа мужчина снял квартиру у местной жительницы. Однако вскоре квартирант обнаружил в жилье клопов и тараканов и решил расторгнуть договор аренды. Желание съехать не встретило понимания у 39-летней хозяйки квартиры, что привело к конфликту из-за возврата денег.
Вечером 20 сентября женщина позвала на помощь своего знакомого. Между квартирантом и приятелем хозяйки вспыхнула потасовка, во время которой последний произвёл предупредительный выстрел вверх из травматического пистолета. Пострадавших нет.
Участников конфликта уже привлекли к административной ответственности, а пистолет изъяли. В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
