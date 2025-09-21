Клопы и тараканы спровоцировали стрельбу в петербургской квартире

21 сентября 2025, 11:44

В Петербурге произошла стрельба из-за клопов и тараканов в квартире

Фото: iStock/Shutter2U

В Петербурге на Малой Каштановой аллее произошёл инцидент с применением травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.