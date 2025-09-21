Москвичка развела более 150 мейн-кунов и продавала их кровь на чёрном рынке
В Москве заводчица мейн-кунов продавала кровь животных, несмотря на их тяжелое состояние. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что заводчица Алина (имя изменено) разводила более 150 кошек. При этом она занималась не только продажей котят, но и донорством их крови, игнорируя здоровье животных.
Первоначально девушка жила с мамой в доме, где содержала всех своих питомцев. Позже, после ссоры с родными, она переехала в полуподвальное помещение, прихватив с собой около 60 мейн-кунов, остальных продав или отдав. Вскрыть ужасные условия содержания удалось после того, как Алина попросила знакомых помочь с уборкой.
По словам одного из волонтёров, помещение находилось в полной антисанитарии – повсюду грязь, отходы, личинки, а вода для кошек не менялась несколько дней и была зеленого цвета. Мейн-куны выглядели истощёнными и больными, однако хозяйка списывала всё на стресс. В результате около шести животных погибли – некоторые задохнулись в переносках после процедуры донации крови.
Как сообщила мать Алины, котят продавали почти по 400 тысяч рублей, а «специалисты» из банка крови приезжали к ним домой в ночное время и брали кровь прямо в ванной. При этом животные не проходили необходимого медицинского обследования, а нормы забора крови регулярно превышались – с кошки весом 5 кг допустимо брать не более 50 мл, однако брали значительно больше.
Стоимость 10 мл кошачьей крови на чёрном рынке варьируется от трёх до пяти тысяч рублей. По предварительным оценкам, учитывая количество животных и частоту заборов, Алина могла заработать на этом несколько миллионов рублей.
После вмешательства волонтеров заводчица сбежала, а оставшихся животных забрали на лечение.
Читайте также: