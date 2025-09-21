Пятиклассница выпала из окна после ссоры с мамой о плохом поведении в школе

21 сентября 2025, 11:11

В Петербурге школьница выпала из окна шестого этажа после ссоры с матерью

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Петербурге школьница выпала из окна шестого этажа после ссоры с матерью по телефону, связанной с плохим поведением девочки в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».