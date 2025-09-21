Пятиклассница выпала из окна после ссоры с мамой о плохом поведении в школе
В Петербурге школьница выпала из окна шестого этажа после ссоры с матерью по телефону, связанной с плохим поведением девочки в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По словам родительницы, она позвонила дочери-пятикласснице по дороге домой, чтобы сделать замечание. Вернувшись в квартиру, женщина услышала звук открывающейся балконной двери. Подбежав к окну, мать увидела, что девочка уже лежит под окнами дома.
Пострадавшую срочно доставили в реанимацию, где ей диагностировали множественные травмы: переломы нескольких рёбер, таза и позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы лёгких, сердца и других внутренних органов. Сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за её жизнь.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
